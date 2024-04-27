Новаторский клеточный атлас показал детали организма человека

Детализация SCA достигается благодаря сочетанию восьми передовых технологий для анализа тысяч образцов тканей из 125 различных органов взрослого человека и плода. Такой многоуровневый подход позволяет получить невиданный ранее взгляд на отдельные клетки и их взаимодействие в тканях, пишут ученые.

Эта свободно доступная платформа — «кладезь информации» для исследователей всего мира. Она позволит значительно сократить время и ресурсы на проведение исследований, способствуя сотрудничеству между различными дисциплинами. Команда активно развивает SCA, планируя включить в нее более глубокие анализы и ежегодные обновления.