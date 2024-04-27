Новаторский клеточный атлас показал детали организма человека

Опубликовано 27 апреля 2024, 00:00
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Новаторский клеточный атлас показал детали организма человекаЧто он позволил узнать
Исследователи совершили скачок в понимании здоровья человека благодаря специальному сайту — Атласу одиночных клеток (SCA). Этот первый в своем роде ресурс предлагает «беспрецедентное» представление о человеческом организме на клеточном уровне.
Детализация SCA достигается благодаря сочетанию восьми передовых технологий для анализа тысяч образцов тканей из 125 различных органов взрослого человека и плода. Такой многоуровневый подход позволяет получить невиданный ранее взгляд на отдельные клетки и их взаимодействие в тканях, пишут ученые.
Эта свободно доступная платформа — «кладезь информации» для исследователей всего мира. Она позволит значительно сократить время и ресурсы на проведение исследований, способствуя сотрудничеству между различными дисциплинами. Команда активно развивает SCA, планируя включить в нее более глубокие анализы и ежегодные обновления.