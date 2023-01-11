Новая батарея предотвратит возгорания электромобилей после ураганов

Новая технология заменяет летучие и легковоспламеняющиеся органические растворители, используемые в литий-ионных батареях электромобилей, соленой водой, чтобы создать более безопасную, быстро заряжающуюся, такую же мощную батарею, которая не будет замыкаться во время наводнения.

"Во время урагана Иэн многие электромобили загорелись после того, как их намочила паводковая вода", - говорит Янг Янг, доцент Центра нанонаучных технологий UCF, возглавлявший исследование. "Соленая вода разъедает батарею и вызывает короткое замыкание, в результате которого воспламеняются легковоспламеняющиеся растворители и другие компоненты. В нашей батарее в качестве электролита используется соленая вода, что исключает использование очень летучих растворителей".

Такая батарея также быстро заряжается, достигая полной зарядки за три минуты, по сравнению с часами, которые требуются литий-ионным батареям.