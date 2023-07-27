Новая бета ОС для AR-очков Apple Vision Pro раскрыла интересные детали

Устройство также оснащено системой Optic ID, которая сканирует радужную оболочку глаза для аутентификации пользователя, подобно Touch ID и Face ID. Для подтверждения аутентификации в некоторых ситуациях, например при покупке приложений или оплате с помощью Apple Pay, пользователю необходимо дважды нажать на верхнюю кнопку. Кроме того, режим Mac Display, превращающий Vision Pro во внешний монитор для Mac, требует аутентификации с помощью Optic ID.

Пользователи могут устанавливать приложения на Vision Pro непосредственно с iPhone или iPad, аналогично тому, как они устанавливают приложения на сопряженные часы Apple Watche.

В бета-версии visionOS также появились интересные функции доступности, например, указатель Hand Pointer, который показывает пользователям, куда они нажимают в интерфейсе. При возникновении проблем с ошибками пользователи могут принудительно выйти из приложений, также доступна повторная калибровка отслеживания движения глаз и рук.