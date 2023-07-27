Наука и технологии
15:30, 27 июля 2023
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Новая бета ОС для AR-очков Apple Vision Pro раскрыла интересные детали

Релиз совсем скоро

Apple готовится к запуску Vision Pro, и сторонние разработчики уже получили доступ к SDK visionOS для работы над приложениями в преддверии одного из главных релизов 2024 года. Бета-прошивка раскрыла некоторые интересные подробности о возможностях устройства, в частности, о FaceTime.

В то время как групповой FaceTime обычно поддерживает до 32 участников, Vision Pro может одновременно отображать на экране только 9 человек. Однако пользователи могут закрепить до девяти человек и переключаться между ними во время разговора, чтобы оставаться видимыми. Кроме того, во время звонков FaceTime будет доступна функция «Окружение», которая позволит пользователям использовать общий фон.

Новая бета ОС для AR-очков Apple Vision Pro раскрыла интересные детали
© 9to5Mac

Устройство также оснащено системой Optic ID, которая сканирует радужную оболочку глаза для аутентификации пользователя, подобно Touch ID и Face ID. Для подтверждения аутентификации в некоторых ситуациях, например при покупке приложений или оплате с помощью Apple Pay, пользователю необходимо дважды нажать на верхнюю кнопку. Кроме того, режим Mac Display, превращающий Vision Pro во внешний монитор для Mac, требует аутентификации с помощью Optic ID.

Пользователи могут устанавливать приложения на Vision Pro непосредственно с iPhone или iPad, аналогично тому, как они устанавливают приложения на сопряженные часы Apple Watche.

В бета-версии visionOS также появились интересные функции доступности, например, указатель Hand Pointer, который показывает пользователям, куда они нажимают в интерфейсе. При возникновении проблем с ошибками пользователи могут принудительно выйти из приложений, также доступна повторная калибровка отслеживания движения глаз и рук.

Новая бета ОС для AR-очков Apple Vision Pro раскрыла интересные детали
© 9to5Mac

Модульный подход Apple позволяет пользователям менять накладку для более удобной посадки на лицо различной формы.

Новая бета ОС для AR-очков Apple Vision Pro раскрыла интересные детали
© 9to5Mac
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