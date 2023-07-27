Новая бета ОС для AR-очков Apple Vision Pro раскрыла интересные детали

Новая бета ОС для AR-очков Apple Vision Pro раскрыла интересные деталиРелиз совсем скоро
Apple готовится к запуску Vision Pro, и сторонние разработчики уже получили доступ к SDK visionOS для работы над приложениями в преддверии одного из главных релизов 2024 года. Бета-прошивка раскрыла некоторые интересные подробности о возможностях устройства, в частности, о FaceTime.
В то время как групповой FaceTime обычно поддерживает до 32 участников, Vision Pro может одновременно отображать на экране только 9 человек. Однако пользователи могут закрепить до девяти человек и переключаться между ними во время разговора, чтобы оставаться видимыми. Кроме того, во время звонков FaceTime будет доступна функция «Окружение», которая позволит пользователям использовать общий фон.
Устройство также оснащено системой Optic ID, которая сканирует радужную оболочку глаза для аутентификации пользователя, подобно Touch ID и Face ID. Для подтверждения аутентификации в некоторых ситуациях, например при покупке приложений или оплате с помощью Apple Pay, пользователю необходимо дважды нажать на верхнюю кнопку. Кроме того, режим Mac Display, превращающий Vision Pro во внешний монитор для Mac, требует аутентификации с помощью Optic ID.
Пользователи могут устанавливать приложения на Vision Pro непосредственно с iPhone или iPad, аналогично тому, как они устанавливают приложения на сопряженные часы Apple Watche.
В бета-версии visionOS также появились интересные функции доступности, например, указатель Hand Pointer, который показывает пользователям, куда они нажимают в интерфейсе. При возникновении проблем с ошибками пользователи могут принудительно выйти из приложений, также доступна повторная калибровка отслеживания движения глаз и рук.
Модульный подход Apple позволяет пользователям менять накладку для более удобной посадки на лицо различной формы.