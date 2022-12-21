Новая часть нашумевшего фильма "Аватар" вывела из строя кинопроекторы в Японии

Зрители, пришедшие на фильм Джеймса Кэмерона, выкладывали в социальные сети сообщения о внезапных отменах сеансов и о том, что сотрудники кинотеатров извиняются за неполадки с машинами и возвращают деньги. По крайней мере, один кинотеатр снизил частоту кадров в два раза, чтобы иметь возможность показать фильм. Некоторые сети кинотеатров, на которые ссылались фанаты, включая United Cinemas Co, Toho Col и Tokyu Corp, отказались комментировать проблему.

Не многие кинотеатры поддерживают воспроизведение с высокой частотой кадров (HFR) в 48 fps, поскольку для этого требуются новейшие проекторы или модернизация существующих. Обычно кинотеатры знают, какие форматы они могут воспроизводить, и планируют соответствующим образом. Но HFR используется так мало, что вполне понятно, если возникнут ошибки.