Новая экспедиция на Антарктиду должна найти потерянный столетний корабль

Южноафриканское полярное научно-исследовательское судно Agulhas II готово к отплытию в попытке войти в историю морской археологии. На его борту находятся 65 членов команды, которые с помощью пары роботов-подлодок, ледовых буров, вертолета и другого оборудования надеются найти “Эндьюранс”, пропавший в 1915 году. Agulhas II направится в то самое место в море Уэдделла, где трехмачтовая шхуна встретила свою судьбу и откуда ее экипаж из 28 человек начал свой путь к выживанию.

Главной целью экспедиции "Эндьюранс" было совершить первый наземный переход через Антарктиду, в ходе которого команда должна была пройти от моря Уэдделла до Южного полюса, а затем до моря Росса на другой стороне. Однако экспедиция так и не продвинулась так далеко, поскольку в сентябре 1915 года "Эндьюранс" безнадежно застрял в плотных паковых льдах. Экипаж из 28 человек был вынужден покинуть судно и разбить лагерь на плавучем льду. В конце концов, корабль провалился, упав на морское дно 21 ноября 1915 года. Экипаж дрейфовал во льдах до апреля 1916 года и в конце концов добрался до острова Элефант. Используя спасательную шлюпку, небольшая группа, в которую входил и Шеклтон, отправилась на остров Южная Георгия в поисках помощи, что привело к спасению всего экипажа в сентябре 1916 года.

Команда Agulhas II направится к последним координатам “Эндьюранс” и изучит морское дно на участке размером 8 на 15 км, где глубина воды составляет примерно 3,5 км.