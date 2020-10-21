Новая французская атомная подлодка успешно запустила крылатую ракету

Пуск был выполнен с полигона в коммуне Бискарросс 20 октября. Suffren — это первая из шести ударных атомных подлодок проекта Barracuda. Как пишет «Военное обозрение», министр обороны Франции назвал успешный пуск крылатой ракеты стратегическим прорывом.

Стоит отметить, что Suffren строилась более десяти лет. Впервые на воду её спустили в 2019 году. Подлодки проекта Barracuda должны заменить устаревающие субмарины типа Rubis, которые были построены в 1976-1993 годах.

Suffren имеет водоизмещение около 5300 тонн, ядерный реактор может прослужить десять лет. Автономность плавания достигает 70 суток, рабочая глубина погружения — 350 метров.