Новая ИИ-модель Google умеет управлять роботами без подключения к облаку

Она позволяет роботам понимать окружающий мир, команды человека и выполнять действия — от простой сортировки предметов до таких сложных задач, как завязывание шнурков. Главное новшество — всё работает прямо на устройстве. Раньше часть задач обрабатывалась на серверах Google, что занимало время и зависело от интернета.

Разработчики могут обучить модель новым задачам, показав ей всего 50−100 примеров. Однако для более сложных действий, как, например, приготовление сэндвича, всё ещё потребуется подключение к системам помощнее.

Желающие протестировать систему могут подать заявку в программу раннего доступа от Google.