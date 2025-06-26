Новая ИИ-модель Google умеет управлять роботами без подключения к облаку

Опубликовано 26 июня 2025, 06:451 мин.
Новая ИИ-модель Google умеет управлять роботами без подключения к облакуИ даже завязывать шнурки
Google DeepMind представила новую версию искусственного интеллекта Gemini Robotics, который теперь может управлять роботами полностью автономно — без подключения к облаку. Модель называется VLA (Vision-Language-Action).
Она позволяет роботам понимать окружающий мир, команды человека и выполнять действия — от простой сортировки предметов до таких сложных задач, как завязывание шнурков. Главное новшество — всё работает прямо на устройстве. Раньше часть задач обрабатывалась на серверах Google, что занимало время и зависело от интернета.
Разработчики могут обучить модель новым задачам, показав ей всего 50−100 примеров. Однако для более сложных действий, как, например, приготовление сэндвича, всё ещё потребуется подключение к системам помощнее.
Желающие протестировать систему могут подать заявку в программу раннего доступа от Google.