Новая ИИ-серверная в США будет потреблять больше электричества, чем целый штат

1,8 гигаватта — это примерно в пять раз больше электроэнергии, чем потребляют все жилые дома Вайоминга за год, и составляет 91% от всей электроэнергии, которую потребляют домохозяйства, бизнес и промышленность вместе. При полной мощности дата-центр будет тратить в два раза больше электроэнергии, чем сейчас производит весь штат.

Из-за такого огромного потребления проект будет использовать собственные газовые генераторы и возобновляемые источники энергии, а не брать электроэнергию из общего городского или областного электроснабжения.

Губернатор Вайоминга Марк Гордон отметил, что проект поможет местной газовой промышленности. Сейчас проект проходит согласование у властей.