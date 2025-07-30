Новая ИИ-серверная в США будет потреблять больше электричества, чем целый штат

Опубликовано 30 июля 2025, 18:321 мин.
Новая ИИ-серверная в США будет потреблять больше электричества, чем целый штатАппетиты знатные
Вайоминг, самый малонаселённый штат США, может получить дата-центр для искусственного интеллекта, который будет использовать больше электроэнергии, чем все дома штата вместе взятые. Об этом сообщил мэр города Шайенн Патрик Коллинз. Проект — совместное предприятие компаний Tallgrass и Crusoe — начнёт работу с мощностью 1,8 гигаватта и может вырасти до 10 гигаватт.
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1,8 гигаватта — это примерно в пять раз больше электроэнергии, чем потребляют все жилые дома Вайоминга за год, и составляет 91% от всей электроэнергии, которую потребляют домохозяйства, бизнес и промышленность вместе. При полной мощности дата-центр будет тратить в два раза больше электроэнергии, чем сейчас производит весь штат.
Из-за такого огромного потребления проект будет использовать собственные газовые генераторы и возобновляемые источники энергии, а не брать электроэнергию из общего городского или областного электроснабжения.
Губернатор Вайоминга Марк Гордон отметил, что проект поможет местной газовой промышленности. Сейчас проект проходит согласование у властей.