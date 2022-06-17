Новая иммунотерапия производит в 10 тыс раз больше борющихся с раком клеток

Относительно новый метод лечения заключается в том, что врачи извлекают Т-клетки из организма пациента, генетически модифицируют их для поражения конкретных раковых клеток и возвращают их в организм. Несмотря на то, что эта методика многообещающая, ее эффективность со временем может начать снижаться.

В новом исследовании ученые изучали способы борьбы с этой проблемой путем увеличения количества Т-клеток. Для этого они обратились к белку под названием интерлейкин-7 (IL-7), который естественным образом вырабатывается организмом для увеличения производства Т-клеток в случае болезни.

"Когда мы вводим иммунодефицитным мышам с опухолями долгоиграющий тип IL-7 вскоре после лечения CAR T-клетками, мы наблюдаем резкое увеличение количества CAR-T-клеток более чем в десять тысяч раз по сравнению с мышами, не получавшими IL-7", - говорит Джон ДиПерсио, старший автор исследования. "Эти CAR Т-клетки также сохраняются дольше и демонстрируют значительно более высокую противоопухолевую активность".

Все мыши, получавшие терапию CAR T-клетками и IL-7, жили в течение 175 дней эксперимента, при этом их опухоли уменьшились до такой степени, что не обнаруживались к 35-му дню.