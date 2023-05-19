Новая инициатива Google умножит количество мошенников в Интернете

ДВУ являются самым правым сегментом доменного имени и помогают классифицировать назначение или оператора веб-сайта. Новые ДВУ, представленные Google, включают .zip и .mov, которые вызвали некоторое беспокойство в кругах специалистов по безопасности.

Zip широко известно как расширение, используемое в архивных файлах, а .mov встречается в конце видеофайлов, созданных в формате Apple QuickTime.

Проблема возникает в связи с автоматическим преобразованием строк в кликабельные ссылки в электронных письмах, социальных сетях и других платформах. Мошенники могут воспользоваться этой двусмысленностью, вводя пользователей в заблуждение такими именами файлов, как setup.zip или vacation.mov, которые могут быть автоматически преобразованы в кликабельные ссылки, а не файлы. Специалисты по безопасности утверждают, что это может привести к путанице и потенциальной эксплуатации такой схемы мошенниками.

Google защитил использование этих ДВУ, заявив, что будет внимательно следить за их использованием на предмет появления новых угроз.