Новая камера Leica за $9500 должна стать «спасением» в эпоху ИИ

Камера оснащена новой системой водяных знаков Content Credentials, которая наносит цифровой штамп на метаданные каждого изображения для установления его подлинности.

Развитие генеративного искусственного интеллекта и легкость создания поддельного медиаконтента, включая дипфейки и цифровые изменения изображений, создают растущую проблему дезинформации. Ключевым решением этой проблемы считается водяной знак, который встраивает идентифицируемые данные в метаданные изображения.

Система Content Credentials компании соответствует требованиям Content Authenticity Initiative (CAI), отраслевой группы, продвигающей стандарт подлинности и достоверности контента с использованием криптографического хэширования активов.