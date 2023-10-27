Новая камера Leica за $9500 должна стать «спасением» в эпоху ИИ

Новая камера Leica за $9500 должна стать «спасением» в эпоху ИИЦена удивляет
Leica, известная своими высококачественными камерами, представила фотоаппарат M11-P стоимостью 9500 долларов, предназначенный для профессиональных фотожурналистов и ориентированный на «борьбу с цифровыми манипуляциями».
Камера оснащена новой системой водяных знаков Content Credentials, которая наносит цифровой штамп на метаданные каждого изображения для установления его подлинности.
Развитие генеративного искусственного интеллекта и легкость создания поддельного медиаконтента, включая дипфейки и цифровые изменения изображений, создают растущую проблему дезинформации. Ключевым решением этой проблемы считается водяной знак, который встраивает идентифицируемые данные в метаданные изображения.
Система Content Credentials компании соответствует требованиям Content Authenticity Initiative (CAI), отраслевой группы, продвигающей стандарт подлинности и достоверности контента с использованием криптографического хэширования активов.