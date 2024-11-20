Новая камера Sony за $6499 получила сенсор из более дешевой камеры

Также доступно видео в 4K при 120p. Хотя основные характеристики остаются схожими с оригинальной A1, A1 II приняла дизайн A9 III с улучшенной эргономикой и более высокой рукояткой, встроенным стабилизатором изображения с корректировкой до 8,5 стопов и улучшенным автофокусом с процессором ИИ.

Камера также оснащена экраном с изменяемым углом наклона, впервые представленным в A7R V. FE 28−70mm f/2 GM будет выпущена в декабре и предложит универсальный диапазон по цене немного ниже аналогичной модели от Canon, пишут СМИ.

Хотя A1 II включает в себя функции других камер Sony Alpha, она сталкивается с сильной конкуренцией от таких моделей, как Canon R1 и Nikon Z9. Без значительных прорывов, A1 II, правда, представляет собой «умеренное обновление», предлагающее улучшения, а не революционные новшества.