Наука и технологии
Опубликовано 20 ноября 2024, 21:45
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Новая камера Sony за $6499 получила сенсор из более дешевой камеры

Sony представила флагманскую беззеркальную камеру A1 II с улучшенными характеристиками
Sony представила свою новую флагманскую беззеркальную камеру A1 II на мероприятии Creative Space в Нью-Йорке. Камера стоит $6499 и предлагает прошлый 50,1-мегапиксельный полнокадровый сенсор с возможностью съемки в формате RAW с разрешением 30 кадров в секунду и записи видео в 8K при 30p. Это не сильно отличается от оригинальной A1, но «сиквел» перенимает дизайн корпуса Sony A9 III.
Новая камера Sony за $6499 получила сенсор из более дешевой камеры

© Sony

Также доступно видео в 4K при 120p. Хотя основные характеристики остаются схожими с оригинальной A1, A1 II приняла дизайн A9 III с улучшенной эргономикой и более высокой рукояткой, встроенным стабилизатором изображения с корректировкой до 8,5 стопов и улучшенным автофокусом с процессором ИИ.

Камера также оснащена экраном с изменяемым углом наклона, впервые представленным в A7R V. FE 28−70mm f/2 GM будет выпущена в декабре и предложит универсальный диапазон по цене немного ниже аналогичной модели от Canon, пишут СМИ.

Хотя A1 II включает в себя функции других камер Sony Alpha, она сталкивается с сильной конкуренцией от таких моделей, как Canon R1 и Nikon Z9. Без значительных прорывов, A1 II, правда, представляет собой «умеренное обновление», предлагающее улучшения, а не революционные новшества.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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