Новая китайская ракета оказалась лучше российских и американских

JL-3 предназначена для подводных лодок Type 094. Её дальность может достигать 14 тысяч километров, пишет «Лента.ру», ссылаясь на специалиста.

По словам обозревателя, Китай совершил серьёзный технологический прорыв в области создания межконтинентальных баллистических ракет. Он отметил, что если подтвердятся характеристики JL-3, то можно будет говорить, что равной ей в мире нет.

Также эксперт напомнил, что ракету характеризовали как способную «поражать цели в глубине территории США».

СМИ пишут, что Китай провёл уже три испытания JL-3. Американские же аналитики утверждают, что принятие на вооружение новинки станет дополнительной угрозой для США.