Новая колонка Apple Beats Pill прошла сертификацию

Опубликовано 23 мая 2024, 21:42
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Новая колонка Apple Beats Pill прошла сертификациюОна ожидается в ближайшее время, судя по заявлению FCC
Apple готовится к выпуску нового поколения своей популярной колонки Beats Pill. Эта новость появилась после того, как колонка была замечена в руках Леброна Джеймса и подтверждена в RC-файлах iOS 17.5. Теперь, подливая масла в огонь, новый Beats Pill был зарегистрирован в FCC под модельным номером A3211.
Следуя прошлым тенденциям, эта заявка FCC указывает на скорый релиз. Например, наушники Beats Solo 4 появились в системе FCC 2 апреля и были анонсированы Apple несколькими неделями позже, 30 апреля.
Ожидается, что новый Beats Pill будет представлять собой портативную беспроводную колонку, доступную в черном, золотом и красном цветах, с четырьмя физическими кнопками. Хотя подробности о возможностях подключения скудны, совместимость с Bluetooth не вызывает сомнений. Зарядка через USB-C также вероятна, судя по последним продуктам Beats.
Apple уже объявила о предстоящем выпуске Beats Solo Buds в июне, так что есть вероятность, что новые Beats Pill последуют ее примеру.