Новая колонка Apple Beats Pill прошла сертификацию

Следуя прошлым тенденциям, эта заявка FCC указывает на скорый релиз. Например, наушники Beats Solo 4 появились в системе FCC 2 апреля и были анонсированы Apple несколькими неделями позже, 30 апреля.

Ожидается, что новый Beats Pill будет представлять собой портативную беспроводную колонку, доступную в черном, золотом и красном цветах, с четырьмя физическими кнопками. Хотя подробности о возможностях подключения скудны, совместимость с Bluetooth не вызывает сомнений. Зарядка через USB-C также вероятна, судя по последним продуктам Beats.

Apple уже объявила о предстоящем выпуске Beats Solo Buds в июне, так что есть вероятность, что новые Beats Pill последуют ее примеру.