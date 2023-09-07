Новая колонка Sonos может работать сутки без подзарядки

Move 2 также сохраняет класс защиты от воды и пыли IP56, что делает его пригодным для использования вне помещений. Стереозвук в комплекте.

Эта колонка, как и другие устройства Sonos, поддерживает подключение по Wi-Fi и Bluetooth и может работать с голосовым помощником Sonos для управления воспроизведением или с Amazon Alexa для команд «умного дома». Колонка будет доступна в трех цветах: черном, белом и новом оливковом.