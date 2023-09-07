Новая колонка Sonos может работать сутки без подзарядки

15:00, 07 сентября 2023
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Новая колонка Sonos может работать сутки без подзарядкиВерим?
Sonos анонсировала второе поколение своей портативной Bluetooth-колонки Sonos Move 2, выход которой намечен на 20 сентября. По цене $450 колонка заметно превосходит свою предшественницу. По словам компании, она обладает впечатляющим временем воспроизведения - 24 часа по сравнению с 11 часами у прошлой модели.
Move 2 также сохраняет класс защиты от воды и пыли IP56, что делает его пригодным для использования вне помещений. Стереозвук в комплекте.
Эта колонка, как и другие устройства Sonos, поддерживает подключение по Wi-Fi и Bluetooth и может работать с голосовым помощником Sonos для управления воспроизведением или с Amazon Alexa для команд «умного дома». Колонка будет доступна в трех цветах: черном, белом и новом оливковом.