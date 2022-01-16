Наука и технологии
Сегодня в 18:51
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Новая маска для лица научилась отслеживать сердечный ритм

И другие важные показатели
Маски для лица стали частью повседневной жизни во время пандемии COVID-19. Благодаря учёным вскоре они могут стать полезными не только для защиты других, но и себя. Исследователи разработали датчик для маски N95 FaceBit, который может отслеживать широкий спектр данных о здоровье. Устройство сможет, например, измерять частоту сердечных сокращений.
Новая маска для лица научилась отслеживать сердечный ритм

Для этого датчик будет ориентироваться на движения головы. Кроме того, высокотехнологичная маска сможет обнаруживать неплотное прилегание к лицу. Эти измерения, в свою очередь, могут помочь обнаружить и другие состояние. Данные о сердцебиении и дыхании, например, смогут сообщить вам, когда вы испытываете стресс и вам нужен перерыв.

Заряжать маску, возможно, не придётся. Хотя в прототипе есть аккумулятор, устройство использует дыхание, тепло, движение и солнечную энергию, чтобы работать автономно. Без заряда маска сможет продержаться до 11 дней.

FaceBit ещё предстоит пройти клинические испытания, прежде чем он будет готов к реальному использованию.

Источник: Engadget
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