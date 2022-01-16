Новая маска для лица научилась отслеживать сердечный ритм

Для этого датчик будет ориентироваться на движения головы. Кроме того, высокотехнологичная маска сможет обнаруживать неплотное прилегание к лицу. Эти измерения, в свою очередь, могут помочь обнаружить и другие состояние. Данные о сердцебиении и дыхании, например, смогут сообщить вам, когда вы испытываете стресс и вам нужен перерыв.

Заряжать маску, возможно, не придётся. Хотя в прототипе есть аккумулятор, устройство использует дыхание, тепло, движение и солнечную энергию, чтобы работать автономно. Без заряда маска сможет продержаться до 11 дней.

FaceBit ещё предстоит пройти клинические испытания, прежде чем он будет готов к реальному использованию.