Новая маска для лица научилась отслеживать сердечный ритм

Наука и технологии
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Новая маска для лица научилась отслеживать сердечный ритмИ другие важные показатели
Маски для лица стали частью повседневной жизни во время пандемии COVID-19. Благодаря учёным вскоре они могут стать полезными не только для защиты других, но и себя. Исследователи разработали датчик для маски N95 FaceBit, который может отслеживать широкий спектр данных о здоровье. Устройство сможет, например, измерять частоту сердечных сокращений.
Для этого датчик будет ориентироваться на движения головы. Кроме того, высокотехнологичная маска сможет обнаруживать неплотное прилегание к лицу. Эти измерения, в свою очередь, могут помочь обнаружить и другие состояние. Данные о сердцебиении и дыхании, например, смогут сообщить вам, когда вы испытываете стресс и вам нужен перерыв.
Заряжать маску, возможно, не придётся. Хотя в прототипе есть аккумулятор, устройство использует дыхание, тепло, движение и солнечную энергию, чтобы работать автономно. Без заряда маска сможет продержаться до 11 дней.
FaceBit ещё предстоит пройти клинические испытания, прежде чем он будет готов к реальному использованию.
Источник: Engadget