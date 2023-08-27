Новая массовая охота на Лох-несское чудовище: дроны, инфракрасные камеры

Несмотря на то, что первый случай «обнаружения» этого мифического существа был зафиксирован еще в VI веке, оно до сих пор остается неуловимым, вызывая восхищение и спекуляции.

Мероприятие, организованное Лох-Несским центром и компанией Loch Ness Exploration, получило название «The Quest» и стало самым масштабным и технологически продвинутым за последние 50 лет. Охотники, оснащенные беспилотниками, инфракрасными камерами и гидрофонами, стремятся обнаружить тепловые и акустические сигналы в пресноводном озере. Около 300 человек следят за ходом поисков в прямом эфире, а участники документируют каждую деталь.