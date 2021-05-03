Новая метка Apple пережила удары молотком

Конечно, маловероятно, что кто-то намеренно пытается ударить AirTag молотком столько раз. Но тест показывает, что метка достаточно надёжная, и переживать за неё не нужно.

Есть, впрочем, у брелока Apple один недостаток. Пользователи заметили, что устройство слишком легко царапается. Даже если обращаться с ним аккуратно. То есть ваша метка, скорее всего, будет выглядеть потрёпанной, но останется целой надолго.