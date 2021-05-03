Наука и технологии
Сегодня в 17:31
Новая метка Apple пережила удары молотком
Оказалась покрепче орешков
Новые метки для отслеживания вещей Apple AirTag стоят 3000 рублей за штуку. И, конечно, хотелось бы, чтобы такое устройство было достаточно прочным. В сети опубликовали видео, которое показывает, что опасаться за сохранность брелоков не стоит.
Блоге, автор YouTube-канала MobileReviewsEh провёл краш-тест AirTag. Метку ударяли молотком со всех сторон, даже ставя на бок. Брелок достойно пережил серию ударов. Сдался он только в конце, когда его начали фиксировать под молотком.
Конечно, маловероятно, что кто-то намеренно пытается ударить AirTag молотком столько раз. Но тест показывает, что метка достаточно надёжная, и переживать за неё не нужно.
Есть, впрочем, у брелока Apple один недостаток. Пользователи заметили, что устройство слишком легко царапается. Даже если обращаться с ним аккуратно. То есть ваша метка, скорее всего, будет выглядеть потрёпанной, но останется целой надолго.