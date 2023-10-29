Новая миссия NASA изучит взрыв 20 000-летней давности

Запуск оиждается в 11:35 вечера по восточному времени с полигона Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, INFUSE будет собирать данные, улавливая дальний ультрафиолетовый свет, освещающий газы, достигающие температуры от 90 000 (49 982) до 540 000 градусов по Фаренгейту (299 982 по Цельсию). «Петля Сигнуса», расположенная на расстоянии 2 600 световых лет от нас, предоставляет уникальную возможность изучить, как сверхновые влияют на образование новых звездных систем, поскольку она продолжает расширяться с поразительной скоростью 930 000 миль в час (1 496 689 км в час).

INFUSE будет наблюдать за тем, как сверхновая выделяет энергию в Млечный Путь, что позволит понять процесс формирования галактик, сказал Брайан Флеминг, главный исследователь миссии INFUSE.