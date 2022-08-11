Новая молекула антибиотика способна истребить десятки самых сложных видов супербактерий

Когда бактерии сталкиваются с опасными факторами окружающей среды - такими как антибиотики - только сильнейшие выживают, что означает, что в конечном итоге вся популяция приобретает способность сопротивляться лекарствам. Особенно проблемными являются грамотрицательные бактерии, которые защищают себя с помощью более толстых клеточных стенок и молекулярных насосов, отвергающих лекарства.

Ученые, участвовавшие в новом исследовании, разработали новый кандидат в антибиотики, который подает большие надежды. Команда начала с существующего антибиотика, который эффективен против грамположительных бактерий, и адаптировала его с помощью ряда структурных модификаций, чтобы сделать его сильнее против грамотрицательных штаммов.

Названное фабимицином, новое лекарственное средство хорошо действовало против более чем 200 клинически выделенных колоний антибиотикорезистентных бактерий, включающих в общей сложности 54 штамма таких бактерий, как E. coli, Klebsiella pneumoniae и Acinetobacter baumannii. В ходе испытаний на мышах было обнаружено, что фабимицин очищает устойчивые к лекарствам случаи пневмонии или инфекций мочевыводящих путей, снижая уровень бактерий даже ниже, чем до заражения.

Важно отметить, что фабимицин действует относительно избирательно, оставляя нетронутыми некоторые виды безвредных бактерий. Это лучше, чем многие существующие антибиотики, которые, как известно, без разбора уничтожают множество полезных бактерий в микробиоме, что приводит к ряду неблагоприятных побочных эффектов.