Новая операционная система iPhone напугала пользователей

Пользователи Reddit поделились странными историями в связи с бета-версией iOS 14. Один из них опубликовал скриншот с уведомлением, на котором написано, что система распознала плач ребёнка. Проблема в том, что устройство находилось в пустом доме. Конечно, пользователи начали шутить, что система уловила звуки призрака.

Другой владелец устройства Apple сообщил, что его iPhone периодически «слышит» журчание воды. Пользователь заметил, что так мог бы начаться хоррор.

В целом, если ошибки исправят, опция будет полезна слабослышащим людям, которые могут не заметить, что в их доме что-то происходит.