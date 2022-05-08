Новая политика Apple по рекламе больше всего навредила мелким компаниям, а не крупным

Из-за новой политики каждый разработчик приложения в App Store обязан спрашивать у пользователя, согласен ли он на сбор данных о его активности в интернете. Многие сочли, что это наносит серьёзный урон рекламодателям.

Сколько пользователей продуктов Apple отказались предоставлять свои данные, до конца неясно. Но по оценкам экспертов, речь идёт о миллионах. Также специалисты отметили, что небольшие операторы данных теперь испытывают больше сложностей. Но при этом общее число трекинговых баз особо не изменилось. Даже сама Apple использует определённые методики отслеживания.

«В целом наши наблюдения говорят о том, что изменения Apple усложнили отслеживание данных конкретных пользователей. При этом они стимулировали использование контрусилий, укрепляя позиции крупных компаний, располагающих доступом к большим массивам данных и системам сбора такой информации», — подытожили исследователи.