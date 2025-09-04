Новая портативная колонка JBL Grip с защитой IP68 и RGB выйдет глобально

Колонка оснащена 16-ваттным динамиком, обеспечивающим мощный бас и чистый звук в диапазоне от 70 Гц до 20 кГц. Благодаря прочному корпусу и защите IP68, JBL Grip выдерживает падение с высоты до 1 метра и 30 минут погружения в воду на глубину 1,5 метра.

Grip поддерживает Bluetooth 5.4. Несколько колонок можно объединять для создания стерео. Полная зарядка обеспечивает до 12 часов работы, сама зарядка занимает около 3 часов.

Колонка также получила динамическую RGB-подсветку с четырьмя цветами и различными «узорами». Через приложение JBL Portable можно настроить яркость и цвет подсветки. Еще одна интересная функция — AI Sound Boost, которая анализирует музыку в реальном времени и оптимизирует звук.

JBL Grip поступит в продажу 28 сентября по цене 99,95 долларов и будет доступна в нескольких цветах.