Новая реальность: пока одни россияне перестают продавать свои старые смартфоны, другие стремятся покупать б/у

Информацией поделились сервисы объявлений «Юла» и «Объявления ВКонтакте». Они сообщили, что стоимость компьютеров за последний месяц выросла на 22%, а смартфонов — на 10%. На «Авито» продажи смартфонов в начале марта выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом февраля, а продажи ноутбуков — на 29%.

Эксперты отметили, что россияне стали интересоваться вторичным рынком из-за повышения цен на новые устройства. Также в магазинах сокращается ассортимент. Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов сказал, что рост цен на компьютеры на вторичном рынке объясняется наличием тех, кто откладывал обновление. «Многие пользуются компьютерами десяти-пятнадцатилетней давности, для них переезд на компьютер пятилетней давности — это крутой апгрейд». Также он отметил, что «сахар, гречка, телевизор — стандартный набор, за которым ломятся люди».