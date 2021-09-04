Новая российская боевая экипировка будет ослеплять противников

Напомним, «Сотник» должен заменить «Ратник». Новая экипировка начнёт поступать в войска в 2025 году. Комплект «Сотника» будет состоять из перспективных стрелковых комплексов, системы связи и жизнеобеспечения, активного экзоскелета, микробеспилотников.

Помимо прочего экипировка получит оптические станции, которые смогут ослеплять противника на большой дальности, даже если у того будут защищены глаза. Эти приборы могут быть встроены в шлем «Сотника».

Ранее в России создали носимую ослепляющую станцию «Лютик-Н» для бронированных щитов и шлемов. Она может действовать на расстоянии до 100 метров. Кроме того, в ЦНИИточмаш и НИИ механики имени Ломоносова создали первый опытный образец боевого экзоскелета с электродвигателями. Он снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, а также энергетические затраты при беге и ходьбе — на 15%. Из автоматического оружия солдат с экзоскелетом может стрелять на 20% точнее.