Наука и технологии
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Новая российская боевая экипировка будет ослеплять противников

Даже если его глаза защищены
Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал журналистам, что российскую боевую экипировку третьего поколения «Сотник» оборудуют оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности.
Новая российская боевая экипировка будет ослеплять противников

Напомним, «Сотник» должен заменить «Ратник». Новая экипировка начнёт поступать в войска в 2025 году. Комплект «Сотника» будет состоять из перспективных стрелковых комплексов, системы связи и жизнеобеспечения, активного экзоскелета, микробеспилотников.

Помимо прочего экипировка получит оптические станции, которые смогут ослеплять противника на большой дальности, даже если у того будут защищены глаза. Эти приборы могут быть встроены в шлем «Сотника».

Ранее в России создали носимую ослепляющую станцию «Лютик-Н» для бронированных щитов и шлемов. Она может действовать на расстоянии до 100 метров. Кроме того, в ЦНИИточмаш и НИИ механики имени Ломоносова создали первый опытный образец боевого экзоскелета с электродвигателями. Он снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, а также энергетические затраты при беге и ходьбе — на 15%. Из автоматического оружия солдат с экзоскелетом может стрелять на 20% точнее.