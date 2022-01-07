Новая российская компьютерная программа подберёт идеальный автомобиль любому

Новый сервис назвали Car4U. В его основе модели, работающие с большими данными. Пользователю нужно с помощью фильтров по 10-балльной шкале оценить, насколько для него важны проходимость, комфорт, экономичность, динамика, безопасность и внешний вид машины. Также нужно указать, с какой целью автомобиль приобретается: возить детей в школу, путешествовать, работать.

Далее Car4U анализирует объявления о продаже машин, информацию о существующих комплектациях, технических характеристиках, статистике по угонам, ДТП. Кроме того, сервис изучает сотни отзывов реальных покупателей.

В результате пользователь получит все данные о машине в виде простой и понятной инфографики.