Новая российская ракета ограничит возможности ВМС США

Он считает, что ракета подвергнет риску авианосные ударные группы Военно-морских сил (ВМС) США, сделает их неэффективными.

Автор напомнил, что носителями «Цирконов» станут фрегаты проекта 22350. Уже два таких корабля находятся на боевом дежурстве. Однако первым штатным носителем ракет станет «Адмирал Головко», который пока не передан флоту. Также оружие можно будет устанавливать на подлодки.

«Циркон» может лететь со скоростью около 11 тысяч километров в час. Дальность действия ракеты составляет от 1000 до 2000 километров. Этот показатель зависит от пусковой платформы и боевых условий. Обозреватель указал, что этого расстояния достаточно, чтобы подвергнуть риску авианосные ударные группы ВМС США.

Кроме того, эксперты говорят, что никакие системы ПРО НАТО не смогут перехватить «Цирконы».