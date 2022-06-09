Новая система позволит тысячам дронам летать в городе без столкновений

Скоро городское небо будет кишеть всевозможными коптерами. От небольших логистических и доставочных дронов до воздушных такси – примерно такую картину можно увидеть в фильмах наподобие “Пятого элемента”. Однако одним из главных вопросов является проблема безопасности: как сотни или тысячи малых летательных аппаратов смогут использовать воздушное пространство, не сталкиваясь друг с другом и не нарушая траекторию полета самолетов?

Zipline считает, что у нее есть решение в виде акустической системы обнаружения и предотвращения (DAA), которую соучредитель и технический директор Кинан Вайробек называет "святым Граалем для беспилотных технологий".

Каждый аппарат будет оснащен микрофоном и бортовыми процессорами, которые, по словам компании, будут обнаруживать другие беспилотники на расстоянии до 2 км, обеспечивая им 360-градусную осведомленность и позволяя системам управления полетом контролировать и отслеживать несколько самолетов, внося соответствующие коррективы в траекторию полета на ходу.

Компания утверждает, что уже встроила систему DAA в свои собственные беспилотники, и сейчас ищет разрешения регулирующих органов.