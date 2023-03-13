Новая субкультура? Vice рассказал о гунерах — людях, посвятивших жизнь порно и мастурбации

Парень любит практиковать состояние, называемое эджинг (edging) — необходимо приближаться к оргазму настолько, насколько это возможно, но сдерживать его. Бенни также всегда любил смотреть порно, но, по его признанию, никогда не посвящал этому всему так много времени до тех пор, пока не начались ковидные локдауны. Также к этому его сподвигло курение. Теперь парень тратит на мастурбацию и порно значительную часть дня, постоянно стараясь улучшать свой опыт.

Бенни такой не один. В последние годы сообщество гунеров резко увеличилось. Они определяют свою практику как состояние потока. Некоторые доходят до того, что называют себя «порносексуалами», то есть людьми, которые предпочитают порно настоящему сексу. Согласно анализу поисковых запросов Google, гунинг начинает интересовать людей всё больше и больше. Однако об этом явлении практически нет научных статей.

Некоторые порноактрисы уже переквалифицировались в профессиональных создательниц контента для гунинга, а порносайты выделили такие ролики в отдельную категорию. Гунеры отмечают, что ключевое для них — создание нужной обстановки дома. Обязательны множество экранов, наличие тематических предметов, а также уверенность в том, что тебя никто не побеспокоит. Один из гунеров рассказал, что его самая долгая сессия длилась 32 часа с двумя перерывами на еду и отдых.

Бенни отметил, что «видел, как многие люди медленно разрушают свою жизнь (из-за порно — прим. ред.), потому что это всё, чего они хотят от жизни, что, конечно же, нездорово для разумного человека». Сам он призывает к соблюдению баланса.