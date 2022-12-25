Новая технология позволит создавать практически безграничный запас пресной воды

Учёные разработали конструкцию шириной около 210 метров и высотой около 100 метров. Она имитирует естественный круговорот воды в природе. В конструкцию попадает влажный воздух, далее системы охлаждения смогут конденсировать водяной пар в жидкость. По словам учёных, всё это будет работать на возобновляемой энергии ветра или солнца.

Всего одна такая установка потенциально могла бы удовлетворить среднесуточные потребности в питьевой воде около 500 000 человек.