Новая технология распознаёт вены, чтобы открыть дверь автомобиля

Биометрическая система состоит из трёх основных компонентов: инфракрасного модуля сбора данных, модуля распознавания вен и модуля питания. Первый захватывает изображение вены на тыльной стороне руки пользователя.

Второе модуль, подключённый к первому, определяет характеристики вен, и если они соответствуют характеристикам владельца, запускает команду управления дверью.

Поскольку это лишь патент, пока неясно, когда система появится в реальных автомобилях.