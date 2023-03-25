Новая технология распознаёт вены, чтобы открыть дверь автомобиля

13:52, 25 марта 2023
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Новая технология распознаёт вены, чтобы открыть дверь автомобиляНовый метод аутентификации
Компания BYD получила патент, в котором описывается технология биометрического распознавания вен. Это можно использовать для аутентификации и открытия дверей автомобиля.
Фото: BYD
Биометрическая система состоит из трёх основных компонентов: инфракрасного модуля сбора данных, модуля распознавания вен и модуля питания. Первый захватывает изображение вены на тыльной стороне руки пользователя.
Второе модуль, подключённый к первому, определяет характеристики вен, и если они соответствуют характеристикам владельца, запускает команду управления дверью.
Поскольку это лишь патент, пока неясно, когда система появится в реальных автомобилях.