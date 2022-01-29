Новая технология удешевит камеры

Новые линзы изготовлены из халькогенидного стекла, обладающего «отличными характеристиками пропускания в дальнем инфракрасном диапазоне». Кроме того, при производстве изделий не используется клей.

Компания уже готова поставлять линзы в разных размерах: от φ3 мм до φ40 мм. Сообщается, что новая технология Panasonic вдвое сократит стоимость объективов камер.

Стоит отметить, что, по данным аналитиков, продажи цифровых камер снижаются в последние годы. Считается, что на это влияет распространение смартфонов с хорошими камерами, подходящими даже для профессиональной съёмки.