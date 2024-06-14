Наука и технологии
Опубликовано 14 июня 2024, 17:45
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Новая теория бросила вызов темной материи: гравитация без массы

Реально ли это
Астрофизик Ричард Лье предложил новаторскую теорию, согласно которой гравитация может существовать независимо от массы, что может произвести революцию в нашем понимании космоса и поставить под сомнение необходимость существования темной материи.
Новая теория бросила вызов темной материи: гравитация без массы
© Ferra

Теория Лье опирается на концепцию тонких, похожих на оболочку слоев, известных как "топологические дефекты". Эти гипотетические структуры, содержащие слои с положительной и отрицательной массой, которые нивелируют друг друга, могут оказывать гравитационное воздействие, не имея обнаруживаемой массы.

Исследование Льеу, опубликованное в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, бросает вызов общей теории относительности Эйнштейна, предлагая альтернативное объяснение гравитационного сцепления галактик. Он утверждает, что эти топологические дефекты могут стать жизнеспособной заменой темной материи.

Хотя Льеу признает спекулятивный характер своего предложения и его неспособность полностью опровергнуть темную материю, оно знаменует собой значительный прорыв в демонстрации того, что гравитация может не обязательно требовать массы в традиционном понимании.

Будущие наблюдения будут иметь решающее значение для подтверждения или опровержения этой гипотезы.