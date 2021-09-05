Новая теория заговора заявляет, что Интернет умер несколько лет назад

Согласно этой теории, пишет Futurism, настоящий Интернет перестал существовать где-то в период с 2016 по 2017 год. Те, кто в это верит, считают, что вместо реальных людей в интернете сидят только боты. Они публикуют контент, постят в социальных сетях и оставляют комментарии.

В январе 2021 года пользователь под ником IlluminatiPirate создал пост «Теория мёртвого Интернета: большая часть Интернета — подделка». Автор утверждает, что видит одинаковые картинки, комментарии и сообщения в сети. Считается, что за смертью Интернета стоят корпорации, работающие вместе с правительством.

Конечно, не стоит к этому относиться как к чему-то серьёзному. Это не более, чем очередная теория заговора.