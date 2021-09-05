Наука и технологии
Сегодня в 12:06

Новая теория заговора заявляет, что Интернет умер несколько лет назад

Сеть вместо реальных людей заполонили боты
В сети распространятся новая странная теория заговора. Она утверждает, что Интернет, который мы знали, уже давно умер.
Новая теория заговора заявляет, что Интернет умер несколько лет назад

Согласно этой теории, пишет Futurism, настоящий Интернет перестал существовать где-то в период с 2016 по 2017 год. Те, кто в это верит, считают, что вместо реальных людей в интернете сидят только боты. Они публикуют контент, постят в социальных сетях и оставляют комментарии.

В январе 2021 года пользователь под ником IlluminatiPirate создал пост «Теория мёртвого Интернета: большая часть Интернета — подделка». Автор утверждает, что видит одинаковые картинки, комментарии и сообщения в сети. Считается, что за смертью Интернета стоят корпорации, работающие вместе с правительством.

Конечно, не стоит к этому относиться как к чему-то серьёзному. Это не более, чем очередная теория заговора.