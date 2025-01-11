Наука и технологии
Опубликовано 11 января 2025, 17:46
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Новая вакансия OpenAI раскрыла её планы по созданию роботов

Передовой команды робототехников
OpenAI делает успехи в области робототехники, о чем свидетельствуют недавние объявления о вакансиях и сообщения в соцсетях Кейтлин Калиновски, директора по аппаратному обеспечению OpenAI. Компания намерена создать собственных роботов, оснащенных специальными датчиками и работающими на основе моделей ИИ компании.
Новая вакансия OpenAI раскрыла её планы по созданию роботов
© Ferra

В объявлениях о вакансиях подчеркивается, что основное внимание уделяется созданию роботов «общего назначения», предназначенных для работы в динамичных, реальных условиях и обладающих человекоподобной адаптивностью. OpenAI планирует интегрировать передовое аппаратное и программное обеспечение для изучения различных форм роботов, в том числе с конечностями.

Компания намекает на масштабные амбиции и ищет инженеров, имеющих опыт проектирования механических систем для массового производства. Инициатива OpenAI в области робототехники должна в ближайшее время перейти к «полномасштабному производству».

Робототехническое предприятие OpenAI является частью более широкой деятельности компании в области аппаратного обеспечения, которая включает в себя сотрудничество с Джони Айвом над неким устройством и разработку специального чипа для моделей ИИ.

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
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