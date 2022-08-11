Новая вакцина от клещевого боррелиоза должна исправить ошибки 90-х годов

Фаза 3 клинических испытаний планирует набрать не менее 6 000 участников в 50 местах по всему миру. Вакцина требует три дозы, каждая из которых вводится с интервалом около двух месяцев, с бустером, который должен быть дан через год после первоначального протокола.

Ожидается, что исследование продлится как минимум до конца 2024 года.

В настоящее время не существует коммерчески доступной вакцины против болезни Лайма. Однако вакцина была ранее разработана в конце 1990-х годов, и была одобрена FDA в 1998 году.

После того, как вакцина была разрешена появились жалобы на опорно-двигательный аппарат, такие как артрит, и эти жалобы сначала были усилены средствами массовой информации, а затем стали предметом нескольких громких исследований FDA.

К 2001 году истерия достигла апогея, и против производителя вакцины был подан коллективный иск от имени более чем 100 человек, заявивших о вредных побочных эффектах, при этом на тот момент было введено почти 1,5 млн доз вакцины.

"Заболеваемость артритом у пациентов, получающих вакцину Лайма, происходила с той же скоростью, что и у невакцинированных людей", - объяснила пара исследователей, которые впоследствии изучили историю с вакциной LYMErix.

В конечном итоге, несмотря на то, что исследования FDA показали, что вакцина не вызывает никаких негативных последствий, ущерб уже был нанесен. Продажи вакцины снизились так резко, что LYMErix был впоследствии добровольно отозван с рынка его производителем в 2002 году.