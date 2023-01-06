Новая веб-камера Razer за $300 снимает в 4К разрешении

Razer Kiyo Pro Ultra не является заменой зеркальным камерам. Внутри вы найдете 1/1,2-дюймовый сенсор Sony Starvis 2, позволяющий веб-камере снимать и транслировать видео в формате 4K с частотой 24 кадров в секунду, 1440p с частотой 30 кадров в секунду (также в HDR) или 1080p с частотой 60 кадров в секунду.

Сенсор работает в паре с объективом с диафрагмой F/1.7, который должен хорошо работать в темных условиях. Что касается программного обеспечения, Kiyo Pro Ultra использует "автофокус с отслеживанием лица на основе искусственного интеллекта", чтобы держать объект в фокусе, когда он перемещается в кадре, а также позволяет вручную настраивать ISO и выдержку.

Для обеспечения конфиденциальности Razer Kiyo Pro Ultra также имеет шестилепестковую диафрагму, которую можно закрыть вручную поворотом, чтобы веб-камера ничего не видела.