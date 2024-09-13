Новая веха: впервые в истории космические туристы вышли в открытый космос

Командир Джаред Айзекман и специалист миссии Сара Гиллис успешно осуществили этот шаг, став первыми космическими туристами, побывавшими в открытом космосе.

Выход состоялся, когда корабль находился на высоте 740 км над Индийским океаном. После разгерметизации корабля и подготовки скафандров, Айзекман первым покинул корабль, проведя около 10 минут в космосе, за ним вышла и Гиллис.

Это событие стало значимым прорывом в области коммерческого освоения космоса, где ранее такие операции выполняли исключительно профессиональные астронавты.

Кроме того, Polaris Dawn установила новый рекорд, подняв Crew Dragon на высоту 1400.7 км, что стало высочайшей орбитой для полетов с экипажем, не считая лунных миссий программы «Аполлон».