Новая видеоигра поможет понять жизнь нейроотличных людей

Разработчик игры, доктор Сусанна Эмери, утверждает, что игра помогает взглянуть на жизнь нейроотличных людей изнутри. Игрокам предстоит выполнить обычные задания, такие как концентрация в классе или работа в открытом офисе, при этом игра будет «отвлекать» их, например, заставляя смотреть в окно или реагировать на мусор на полу.

По словам Эмери, важно понимать, что нейроотличные люди воспринимают мир иначе, чем нейротипичные. Игра направлена на то, чтобы игроки смогли сопоставить свои ощущения с тем, что испытывают нейроотличные люди, открывая возможность для диалога и понимания.