Новая видеоигра поможет понять жизнь нейроотличных людей

Опубликовано 23 сентября 2024, 22:141 мин.
Новая видеоигра поможет понять жизнь нейроотличных людейИгра "Life Resounding" открывает новые горизонты понимания
Университет Южной Австралии разработал уникальную видеоигру, которая помогает понять, каково это — быть нейроотличным человеком. Игра под названием «Life Resounding» предлагает игрокам погрузиться в мир, в котором повседневные задачи становятся настоящим вызовом из-за особенностей восприятия.
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Разработчик игры, доктор Сусанна Эмери, утверждает, что игра помогает взглянуть на жизнь нейроотличных людей изнутри. Игрокам предстоит выполнить обычные задания, такие как концентрация в классе или работа в открытом офисе, при этом игра будет «отвлекать» их, например, заставляя смотреть в окно или реагировать на мусор на полу.
По словам Эмери, важно понимать, что нейроотличные люди воспринимают мир иначе, чем нейротипичные. Игра направлена на то, чтобы игроки смогли сопоставить свои ощущения с тем, что испытывают нейроотличные люди, открывая возможность для диалога и понимания.