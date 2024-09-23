Наука и технологии
Опубликовано 23 сентября 2024, 22:14
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Новая видеоигра поможет понять жизнь нейроотличных людей

Игра "Life Resounding" открывает новые горизонты понимания
Университет Южной Австралии разработал уникальную видеоигру, которая помогает понять, каково это — быть нейроотличным человеком. Игра под названием «Life Resounding» предлагает игрокам погрузиться в мир, в котором повседневные задачи становятся настоящим вызовом из-за особенностей восприятия.
Новая видеоигра поможет понять жизнь нейроотличных людей

© Ferra.ru

Разработчик игры, доктор Сусанна Эмери, утверждает, что игра помогает взглянуть на жизнь нейроотличных людей изнутри. Игрокам предстоит выполнить обычные задания, такие как концентрация в классе или работа в открытом офисе, при этом игра будет «отвлекать» их, например, заставляя смотреть в окно или реагировать на мусор на полу.

По словам Эмери, важно понимать, что нейроотличные люди воспринимают мир иначе, чем нейротипичные. Игра направлена на то, чтобы игроки смогли сопоставить свои ощущения с тем, что испытывают нейроотличные люди, открывая возможность для диалога и понимания.

Новая видеоигра поможет понять жизнь нейроотличных людей
© University of South Australia
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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