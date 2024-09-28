Новейшая китайская атомная подводная лодка затонула

Источники сообщают, что китайские власти пытались скрыть этот инцидент. Подводная лодка, классифицированная как судно класса «Чжоу», была построена Китайской государственной судостроительной корпорацией на верфи Wuachang.

Последний раз она была замечена весной в доке на реке Янцзы, где проходила последние приготовления перед ожидаемыми ходовыми испытаниями. После затопления в начале июня на место были направлены краны, чтобы извлечь субмарину, как показали спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs.

Представители оборонного ведомства США «выразили опасения» по поводу последствий этого инцидента, подчеркнув давние проблемы, связанные с подотчетностью и надзором в китайской оборонной промышленности.