Новейшая российская боевая машина «засветилась» на репетиции парада Победы

Как пишет «Российская газета», эта машина только поступила в Вооружённые силы России. Сообщается, что в состав комплекса ИСДМ также входит транспортно-заряжающая машина, которая тоже попала на фото. Журналисты отметили, что до сих пор изображения машины не появлялись в открытом доступе.

У ИСДМ пусковые контейнеры оптимизированы под инженерные мины нового поколения. Радиус действия системы составляет от пяти до 15 километров. Машина также оборудована системой геопозиционирования и метеостанцией, поэтому она может производить залп в автоматическом режиме по заданным точкам. Кроме того, система передаёт данные о заминированных участках в пункты управления.