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Новейшая российская боевая машина «засветилась» на репетиции парада Победы
Это ИСДМ
На репетиции парада Победы в подмосковном Алабино «засветилась» новейшая российская боевая машина ИСДМ — инженерная система дистанционного минирования на базе четырёхосного грузовика КамАЗ.
Как пишет «Российская газета», эта машина только поступила в Вооружённые силы России. Сообщается, что в состав комплекса ИСДМ также входит транспортно-заряжающая машина, которая тоже попала на фото. Журналисты отметили, что до сих пор изображения машины не появлялись в открытом доступе.
У ИСДМ пусковые контейнеры оптимизированы под инженерные мины нового поколения. Радиус действия системы составляет от пяти до 15 километров. Машина также оборудована системой геопозиционирования и метеостанцией, поэтому она может производить залп в автоматическом режиме по заданным точкам. Кроме того, система передаёт данные о заминированных участках в пункты управления.
milinfolive