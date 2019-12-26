Новейшая украинская артиллерийская установка постреляла водой

Об испытаниях стало известно из роликов компании «Украинская бронетехника». Пока с «Богданы» совершаются гидровыстрелы для проверки всех систем установки. В ствол для такого выстрела вставляют специальный пыж, заряд и заливают жидкость.

По завершении таких опытов самоходная установка должна будет начать вести огонь инертными снарядами, а затем боевыми.

Кстати, первоначально снаряды Украина купила за границей. Но поставщик из Турции сорвал сроки поставки, и испытания не начались вовремя.

«Богдана», как уже упоминалось, имеет 155-мм гаубицу. В публикации компании подчёркивается, что это первая украинская система вооружения стандарта НАТО.