Новейшее китайское оружие попало на фото

Речь идёт о носителе противотанковой управляемой ракеты Народно-освободительной армии Китая. Он участвовал в учениях.

Пусковая ракетная установка HJ-10 была установлена на многоцелевой лёгкой вездеходной полноприводной бронемашине. Испытания прошли на высоте 4500 метров. Система может двигаться на максимальной расчётной скорости без риска перевернуться.

Кроме того, новое шасси обходится дешевле по сравнению с гусеничной платформой ZBD-04 или колёсной ZBL-09. То есть цена закупки может быть снижена без потери огневой мощи.

На новой пусковой установке может разместиться пара ракет с системой наведения HJ-10. Они, кстати, имеют дальность стрельбы до 10 километров. Ракета предназначена для поражения бронированных целей.