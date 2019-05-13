Новейшие американские истребители исполнили «слоновью прогулку»

Такие тренировки позволяют отработать управление большим количеством истребителей в условиях, приближённых к боевым. Всего в «слоновьей прогулке» приняли участие 20 летательных аппаратов эскадрильи VMFAT-501. Сообщается, что учения прошли успешно. Лётный экипаж и техника демонстрируют высокий уровень готовности к бою.

Модель F-35B — модификация истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Это единственный аппарат, который может выполнить укороченный взлет и вертикальную посадку. Данная модификация — самая дорогая и сложная технически. Стоимость одной модели превышает $100 миллионов.

Недавно в США также провели «слоновью прогулку» для истребителя F-22, который признали единственной угрозой для российского аппарата Су-35.