Новейшие израильские истребители научились противостоять российской С-400

Правда, настоящей С-400 у военных не было. Её имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot. Сообщается, что в течение нескольких дней израильские, американские, немецкие, итальянские и греческие истребители, в том числе скрытые F-35, тренировались в ведении боёв с имитируемой системой противовоздушной обороны.

В то же самое время другие подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля осуществляли реальные авиаудары и проводили противоракетную оборону в отношении «Палестинского исламского джихада». Эксперты называют это свидетельством растущих возможностей израильской армии. А имитационные бои считаются хорошей практикой перед возможными войнами.