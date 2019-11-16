Наука и технологии
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Новейшие израильские истребители научились противостоять российской С-400
Точнее, её имитации
В Израиле прошли совместные с США и Европой испытания истребителей пятого поколения F-35I Adir. Пилоты учились противостоять российской зенитной ракетной системой (ЗРС) С-400 «Триумф».
Правда, настоящей С-400 у военных не было. Её имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot. Сообщается, что в течение нескольких дней израильские, американские, немецкие, итальянские и греческие истребители, в том числе скрытые F-35, тренировались в ведении боёв с имитируемой системой противовоздушной обороны.
В то же самое время другие подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля осуществляли реальные авиаудары и проводили противоракетную оборону в отношении «Палестинского исламского джихада». Эксперты называют это свидетельством растущих возможностей израильской армии. А имитационные бои считаются хорошей практикой перед возможными войнами.