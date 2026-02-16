Новейшие наушники Huawei FreeBuds Pro 5 покинут Китай незадолго до MWC 2026

Напомним, что модель уже вышла в Китае в ноябре прошлого года. FreeBuds Pro 5 получили обновлённую аудиосистему с двумя динамиками в каждом наушнике. Поддерживаются разнообразные аудиокодеки AAC, SBC, LDAC и L2HC.

Отдельное внимание уделено активному шумоподавлению. По заявлению компании, оно стало «значительно эффективнее» по сравнению с предыдущей моделью. За обработку звука отвечает фирменный чип Kirin A3.

Модель имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP67. С включённым шумоподавлением наушники работают до 5 часов без подзарядки. С кейсом общее время работы достигает 33 часов.