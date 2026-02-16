Новейшие наушники Huawei FreeBuds Pro 5 покинут Китай незадолго до MWC 2026

Опубликовано 16 февраля 2026, 22:261 мин.
Новейшие наушники Huawei FreeBuds Pro 5 покинут Китай незадолго до MWC 202626 февраля
Huawei объявила о международной презентации TWS-наушников FreeBuds Pro 5. Мероприятие пройдёт 26 февраля в Мадриде — за несколько дней до начала выставки MWC в Барселоне.
© Huawei
Напомним, что модель уже вышла в Китае в ноябре прошлого года. FreeBuds Pro 5 получили обновлённую аудиосистему с двумя динамиками в каждом наушнике. Поддерживаются разнообразные аудиокодеки AAC, SBC, LDAC и L2HC.
Отдельное внимание уделено активному шумоподавлению. По заявлению компании, оно стало «значительно эффективнее» по сравнению с предыдущей моделью. За обработку звука отвечает фирменный чип Kirin A3.
Модель имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP67. С включённым шумоподавлением наушники работают до 5 часов без подзарядки. С кейсом общее время работы достигает 33 часов.