Наука и технологии
Сегодня в 19:59

Новейшие подводные лодки станут «лёгкой добычей» на войне

Нужно менять технологии
Научный руководитель ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (КГНЦ) Валерий Половинкин заявил, что технологию ведения подводной войны нужно пересмотреть.
Новейшие подводные лодки станут «лёгкой добычей» на войне

По словам эксперта, весь мир сейчас занят разработкой новой технологии. Дело в том, что современные подводные лодки легко обнаружить.

«Я считаю, что среди всего многообразия физических полей (примечание — проявление физических свойств корабля) подводных лодок, их около 42-х, на одном из первых мест в исследованиях и во внедрении будут поля следности. По причине того, что они в отличие от других, гидродинамических, электромагнитных и т.д., имеют большой срок жизни. То есть, речь идет о том, что след остаётся наблюдаемым до 20 часов», — заявил Половинкин. Он также отметил, что сейчас обнаружение опережает защиту от этих полей.

По мнению эксперта, в будущем подлодки будут выступать только носителями стартовых позиций оружия, которое будет запускаться дистанционно.