Новейшие подводные лодки станут «лёгкой добычей» на войне

По словам эксперта, весь мир сейчас занят разработкой новой технологии. Дело в том, что современные подводные лодки легко обнаружить.

«Я считаю, что среди всего многообразия физических полей (примечание — проявление физических свойств корабля) подводных лодок, их около 42-х, на одном из первых мест в исследованиях и во внедрении будут поля следности. По причине того, что они в отличие от других, гидродинамических, электромагнитных и т.д., имеют большой срок жизни. То есть, речь идет о том, что след остаётся наблюдаемым до 20 часов», — заявил Половинкин. Он также отметил, что сейчас обнаружение опережает защиту от этих полей.

По мнению эксперта, в будущем подлодки будут выступать только носителями стартовых позиций оружия, которое будет запускаться дистанционно.