Новейшие процессоры AMD получили функции искусственного интеллекта

Процессоры с 3D V-Cache интересны для тех, кто выполняет интенсивные задачи, например, игры, поскольку они “содержат дополнительную память поверх вычислительной матрицы”.

На мобильных чипах серии Ryzen 7040 вы получите встроенный механизм искусственного интеллекта - впервые на процессоре x86. Согласно информации, предоставленной прессе, новый механизм AMD основан на FPGA, и идея заключается в том, чтобы использовать его для таких задач, как видеоконференции, предиктивный пользовательский интерфейс, безопасность и даже игры. Конкретные идеи использования пока немного расплывчаты, но одним из примеров были звонки в Microsoft Teams.

Другим применением может стать увеличение времени автономной работы за счет того, что чип самостоятельно регулирует потребление энергии ноутбуком в зависимости от поставленной задачи.

AMD продемонстрировала мощь своих чипов серии 7040 в бенчмарке Cinebnech, сравнив 7940HS с Apple M1 Pro, в котором первый был на 30% быстрее.