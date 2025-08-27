Новейшие умные очки Meta* с ИИ будут «экспериментальными», а не массовыми

По прогнозу, за два года Meta* выпустит всего 150−200 тысяч единиц, тогда как мировые поставки умных очков в 2026 году могут достичь 14 миллионов штук в целом.

Главная «фишка» новинки — интеграция искусственного интеллекта. Очки смогут показывать уведомления, навигацию и взаимодействовать с Meta AI*. Управление, как ожидается, будет дополнено специальным браслетом, который считывает движения пальцев и кисти.

По слухам, цена устройства составит около $ 800. Кроме того, выбранная технология дисплея LCoS создаёт трудности: яркость, время отклика и автономность пока далеки от идеала.

По мнению аналитика, Meta* преследует три цели: опередить Apple в запуске, набрать опыт в создании экосистемы и изучить поведение пользователей.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена