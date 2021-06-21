Новейший американский истребитель выйдет в «российской» и «китайской» версиях

Новый истребитель создаётся США в рамках программы разработки самолёта шестого поколения (Next-Generation Air Dominance, NGAD). Европейский его вариант будет эффективен против Воздушно-космических сил (ВКС) России, а тихоокеанский — против боевой авиации Китая. Последний будет обладать большей дальностью полёта.

Отмечается, что основная задача истребителя по программе NGAD — завоевание господства в воздухе. Новый самолёт должен будет иметь повышенную по сравнению с F-22 Raptor боевую нагрузку и увеличенную дальность полёта.

По сведениям СМИ, лётные испытания истребителя NGAD уже начались.