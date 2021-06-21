Новейший американский истребитель выйдет в «российской» и «китайской» версиях

Наука и технологии
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Новейший американский истребитель выйдет в «российской» и «китайской» версияхРечь о самолёте шестого поколения
Стало известно, что перспективный американский истребитель шестого поколения будет иметь два варианта. Один будет предназначен для использования на европейском, а второй — на тихоокеанском театре военных действий.
Новый истребитель создаётся США в рамках программы разработки самолёта шестого поколения (Next-Generation Air Dominance, NGAD). Европейский его вариант будет эффективен против Воздушно-космических сил (ВКС) России, а тихоокеанский — против боевой авиации Китая. Последний будет обладать большей дальностью полёта.
Отмечается, что основная задача истребителя по программе NGAD — завоевание господства в воздухе. Новый самолёт должен будет иметь повышенную по сравнению с F-22 Raptor боевую нагрузку и увеличенную дальность полёта.
По сведениям СМИ, лётные испытания истребителя NGAD уже начались.